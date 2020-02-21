Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

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Президент России надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

По словам Путина, после нормандской встречи у Зеленского немного изменилась позиция, сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

Президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными и о соглашении про транзит российского газа через Украину.

На вопрос, сможет ли он договорится с Зеленским о мире, Путин ответил: "Надежда умирает последней, она есть. Но, к сожалению, он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы".

Как сообщалось ранее, Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали события на Донбассе, после можно будет делать выводы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято при наличии прогресса в выполнении текущих договоренностей.