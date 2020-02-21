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21 февраля 2020, 13:23 3

На Закарпатье задержали группу нелегалов из Таджикистана

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21 февраля 2020, 13:23 3
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Вечером, 20 февраля, пограничники задержали группу иностранцев, намеревавшихся незаконно добраться до стран Евросоюза
Фото с сайта Пограничной службы Украины
Вечером, 20 февраля, пограничники задержали группу иностранцев, намеревавшихся незаконно добраться до стран Евросоюза

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины, работники Чопского отряда задержали группу иностранцев, а также двух их соотечественников, которые способствовали им в этом.

Незнакомцев задержали на окраине села Княгиня Великоберезнянского района Закарпатской области. Никаких документов они с собой не имели и назвались гражданами Таджикистана. Пояснили, что незаконно пересекли границу из Словакии в Украину, чтобы помочь своим соотечественникам в незаконный способ попасть из Украины в страны ЕС.

Правоохранители остановили на автодороге вблизи границы легковой автомобиль "Opel", в котором находились четверо граждан Таджикистана – мужчина, две женщины и 12-летняя девочка. Автомобилем управлял гражданин Украины, выходец из Таджикистана. Иностранцы должны были встретиться возле границы с двумя своими соотечественниками и в обход пунктов пропуска попасть в Словакию.

Иностранцы будут привлечены к ответственности по ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и ст. 203 КУоАП - нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

Водителю легкового автомобиля, в котором находились иностранцы, придется отвечать за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 206 КУоАП - нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействие в предоставлении других услуг.

Напомним, вчера на Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами.


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