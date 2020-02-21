На Закарпатье задержали группу нелегалов из Таджикистана
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины, работники Чопского отряда задержали группу иностранцев, а также двух их соотечественников, которые способствовали им в этом.
Незнакомцев задержали на окраине села Княгиня Великоберезнянского района Закарпатской области. Никаких документов они с собой не имели и назвались гражданами Таджикистана. Пояснили, что незаконно пересекли границу из Словакии в Украину, чтобы помочь своим соотечественникам в незаконный способ попасть из Украины в страны ЕС.
Правоохранители остановили на автодороге вблизи границы легковой автомобиль "Opel", в котором находились четверо граждан Таджикистана – мужчина, две женщины и 12-летняя девочка. Автомобилем управлял гражданин Украины, выходец из Таджикистана. Иностранцы должны были встретиться возле границы с двумя своими соотечественниками и в обход пунктов пропуска попасть в Словакию.
Иностранцы будут привлечены к ответственности по ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и ст. 203 КУоАП - нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.
Водителю легкового автомобиля, в котором находились иностранцы, придется отвечать за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 206 КУоАП - нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействие в предоставлении других услуг.
Напомним, вчера на Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами.
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