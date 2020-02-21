Община Ирпеня протестует против уничтожения пойменных земель вследствие застройки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Погляд".
Вблизи вагончика, который перекрывает дорогу, организовали круглосуточное дежурство.
Неравнодушные жители Ирпеня возмущены, что на объекте, который ирпенская власть афишировала как возведение школы, продолжаются строительные работы. "Учебное заведение" выросло в этажах в очередной высотки. С помощью акции активисты хотят показать, что не собираются терпеть беспредел, который творится в родном городе, превращают в "бетонное гетто".
Как рассказал организатор акции, депутат Ирпенского городского совета Лаврентий Кухалейшвили, 72 многоэтажки рассчитаны примерно на 13 тысяч квартир. Их реализация позволит получить миллиардные прибыли, которые "потекут" в ЖК "Синергия сети". Застройщики обещают участникам АТО 150 квартир в пойменных новостройках, пытаясь натравить их на тех, кто участвует в акции.
По мнению организаторов, к ЖК "Синергия сети" причастен депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко, которого еще называют "прорабом" Владимира Карплюка - "беглого" мэра Ирпеня.
Как известно, пойменные земли находятся за пределами Ирпеня, их относят к особо ценным и распоряжаться ими должна Киевская облгосадминистрация.
Однако Ирпенский городской совет, превысив полномочия, своим решением изменил их целевое назначение: из сельскохозяйственных - под многоэтажную застройку.
- 14:35 21 февраля УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус
- 14:33 21 февраля Кто и сколько: запорожские нардепы получили компенсацию за аренду жилья
- 14:25 21 февраля В Ровенской области на взятке задержали судью и адвоката
- 14:22 21 февраля Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
- 14:21 21 февраля В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий
- 14:10 21 февраля Турецкой компании доверили строительство моста в Запорожье за 11,9 млрд
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло