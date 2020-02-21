Община Ирпеня протестует против уничтожения пойменных земель вследствие застройки

Продолжается бессрочная акция ирпенской общины по сохранению поймы реки Ирпень от уничтожения вследствие застройки. Протестующие пытаются перекрыть доступ техники к незаконной стройке, которая ведется на пойменных землях

Продолжается бессрочная акция ирпенской общины по сохранению поймы реки Ирпень от уничтожения вследствие застройки. Протестующие пытаются перекрыть доступ техники к незаконной стройке, которая ведется на пойменных землях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Погляд".

Вблизи вагончика, который перекрывает дорогу, организовали круглосуточное дежурство.

Неравнодушные жители Ирпеня возмущены, что на объекте, который ирпенская власть афишировала как возведение школы, продолжаются строительные работы. "Учебное заведение" выросло в этажах в очередной высотки. С помощью акции активисты хотят показать, что не собираются терпеть беспредел, который творится в родном городе, превращают в "бетонное гетто".

Как рассказал организатор акции, депутат Ирпенского городского совета Лаврентий Кухалейшвили, 72 многоэтажки рассчитаны примерно на 13 тысяч квартир. Их реализация позволит получить миллиардные прибыли, которые "потекут" в ЖК "Синергия сети". Застройщики обещают участникам АТО 150 квартир в пойменных новостройках, пытаясь натравить их на тех, кто участвует в акции.

По мнению организаторов, к ЖК "Синергия сети" причастен депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко, которого еще называют "прорабом" Владимира Карплюка - "беглого" мэра Ирпеня.

Как известно, пойменные земли находятся за пределами Ирпеня, их относят к особо ценным и распоряжаться ими должна Киевская облгосадминистрация.

Однако Ирпенский городской совет, превысив полномочия, своим решением изменил их целевое назначение: из сельскохозяйственных - под многоэтажную застройку.