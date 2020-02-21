Эвакуированные в Новых Санжарах: Полтавский облсовет не принял решение об обращении к Зеленскому
Как передает RegioNews, ссылаясь на первоначальный текст обращения, депутаты пытались трижды проголосовать на него, но безрезультатно.
Отметим, в зале заседания из 83 депутатов зарегистрировались только 44.
В данный документ также вносились правки.
Как отмечает Depo, поправки к единственному вопросу повестки дня депутатов Соловья, Бобыля, Вороны и Красюка не приняли. Приняли правку Удовиченко.
Напомним, 20 февраля Полтавский областной совет решил провести 21 февраля внеочередную сессию из-за размещения в Новых Санжарах эвакуированных украинцев из Китая.
"Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", - заявил председатель совета Александр Биленький, подчеркнув, что "очень жаль, что местные власти сообщили в последний момент".
В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.
Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
- 14:35 21 февраля УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус
- 14:33 21 февраля Кто и сколько: запорожские нардепы получили компенсацию за аренду жилья
- 14:25 21 февраля В Ровенской области на взятке задержали судью и адвоката
- 14:22 21 февраля Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
- 14:21 21 февраля В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий
- 14:10 21 февраля Турецкой компании доверили строительство моста в Запорожье за 11,9 млрд
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло