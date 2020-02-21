Эвакуированные в Новых Санжарах: Полтавский облсовет не принял решение об обращении к Зеленскому

Полтавский облсовет не смог проголосовать за решение об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому "О ситуации по размещению в медицинском центре Национальной гвардии Украины граждан, эвакуированных из г. Ухань (КНР)"

Фото: facebook/o.bilenkyi

Полтавский облсовет не смог проголосовать за решение об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому "О ситуации по размещению в медицинском центре Национальной гвардии Украины граждан, эвакуированных из г. Ухань (КНР)"

Как передает RegioNews, ссылаясь на первоначальный текст обращения, депутаты пытались трижды проголосовать на него, но безрезультатно.

Отметим, в зале заседания из 83 депутатов зарегистрировались только 44.

В данный документ также вносились правки.

Как отмечает Depo, поправки к единственному вопросу повестки дня депутатов Соловья, Бобыля, Вороны и Красюка не приняли. Приняли правку Удовиченко.

Напомним, 20 февраля Полтавский областной совет решил провести 21 февраля внеочередную сессию из-за размещения в Новых Санжарах эвакуированных украинцев из Китая.

"Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", - заявил председатель совета Александр Биленький, подчеркнув, что "очень жаль, что местные власти сообщили в последний момент".

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).