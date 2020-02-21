Житомирским коммунальщикам уменьшат премии
Премии руководителям коммунальных предприятий Житомирского городского совета уменьшат почти втрое
Премии руководителям коммунальных предприятий Житомирского городского совета уменьшат почти втрое
Соответствующее распоряжение городского головы обнародовали на сайте мэрии, пишет RegioNews.
Согласно этому документу отныне размер премии коммунальщикам ограничиваться 30% от трех должностных окладов.
Вместе с тем, 24 января 2020 мэр издал распоряжение о показателях премирования исполнительных органов горсовета. Так, должностные лица мэрии ежемесячно получать 75% премии.
Дополнительно будут получать средства за "значительный рост объема работ, внедрение новейших управленческих решений и инновационных технологий". Кто и как будет оценивать этот "объем и внедрение" в документе не говорится.
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