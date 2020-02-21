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21 февраля 2020, 12:26 7

Припять хотят внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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21 февраля 2020, 12:26 7
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В Министерстве культуры, молодежи и спорта готовят документы о внесении Припяти в Чернобыльской зоне в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Министерстве культуры, молодежи и спорта готовят документы о внесении Припяти в Чернобыльской зоне в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом заявила заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко в эфире телеканала "Украина-24", пишет RegioNews.

"Мы в министерстве думали о том, что делать с этой территорией. Очень много запросов, это и культурное наследие, и природное наследие, и мы каким-то образом законсервировать, сохранить то, что есть, чтобы такая трагедия, которая произошла, не повторялась и одновременно чтобы это место стало меморативного. Мы знаем, что на этой территории неконтролируемые туристические потоки, и разрушаются уже те достопримечательности. Мы работаем над тем, каким образом сформировать досье и вообще какие критерии применять для того, чтобы эта памяти "Памятка могла быть внесена в список ЮНЕСКО", - сообщила Фоменко.

По ее словам, на сегодня ЮНЕСКО изменило принципы рассмотрения объектов до внесения в список, и эти правила стали более строгими.

"Мы знаем, что ЮНЕСКО требует очень четкие параметры, по которым памятник вносится или не вносится, поэтому важно проработать все детали. Или это памятник культуры, или это памятник природы, или это памятник, связанный с антропогенным фактором, катастрофой, то есть каким образом делать акцент в досье. Каким образом будет потом содержаться эта территория. Иногда заблуждаются, что если это памятник ЮНЕСКО, то это сразу увеличивает туристические потоки и туристическую привлекательность. Да, это действительно одна из характеристик, но памятник ЮНЕСКО всегда имеет много органичений. Например, нельзя менять экспонаты, нельзя искусственно достраивать какие-то вещи, которые уже разрушены, нельзя заменять ту технику, которая там оставлена. Но здесь не надо забывать, что это не просто место памяти, а это до сегодняшнего дня чрезвычайно опасная территория", - сказала Фоменко.


#Прип'ять #Чорнобиль
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