Столкновения в Новых Санжарах: под стражей остался только один из 24 задержанных

На период досудебного расследования 23 задержанных после столкновений в Новых Санжарах Полтавской области отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК

Фото: mvs.gov.ua

На период досудебного расследования 23 задержанных после столкновений в Новых Санжарах Полтавской области отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК

Как сообщили RegioNews в пресс-службе МВД Украины, все 24 человека идентифицированы, следственные действия продолжаются.

Также в полиции добавили, что правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных граждан.

"Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев. Правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).