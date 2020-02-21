Кто-то намеренно подогревал панику: жители Новых Санжар рассказали о пугающих СМС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
Сообщается, что в Новых Санжарах сейчас спокойно. Санаторий, куда прибыли эвакуированные из Уханя, сейчас охраняют. На улицах спокойно.
В то же время местные жители рассказывают о том, что еще 19 февраля в соцсетях им начали отправлять сообщения, которые разгоняли панику.
"Люди приехали (из Китая - ред.), пусть отдодхнут. Это не мы встречали. Так поджигать - наши не сожгут шины. Так переграждать дороги - наши не сделают. Местные, санжаровские так не сделают, это (сделали - ред.) приезжие", - говорит пожилой мужчина.
Жители показали журналистам сообщение, которым "нагоняли панику". Текст смс, которое поступило 19 февраля местным жителям:
"Уважаемые новосанжарцы, на наш поселок "надвигается" страшная беда. В правоохранительные органы поступил приказ о том, что в военный санаторий везут инфекционно-больных из Китая (50 человек). Сегодня был собран консилиум врачей, в 2 часа ночи самолет прилетает в Борисполь, утром автобусы переправляют сюда. Во Львове и других городах перекрыты дороги. Мы не можем позволить уничтожить наше население, мы должны предотвратить многочисленные смерти. Люди, поднимайтесь, у нас у всех есть дети! Надо действовать немедленно".
По словам местных, именно из-за этого в поселке городского типа Новые Санжары в Полтавской области началась такая паника и люди вышли на протест.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.
Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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