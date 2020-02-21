В Раде озвучили условиях пребывания эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах

Заместитель главы МОЗ Дмитрий Коваль во время отчета Кабмина в ВР рассказал об условиях пребывания эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах

Фото: сайт Кабмина

Заместитель главы МОЗ Дмитрий Коваль во время отчета Кабмина в ВР рассказал об условиях пребывания эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах

"Люди не в 5-ти звездочном отеле. Люди живут по 2-е в номере. Они обеспечены горячим питанием. Оно готовится не в этом санатории, а привозят. Питание дают в одноразовой посуде, которую обеззараживают и утилизирует", - пояснил он, сообщает RegioNews.

Дмитрий Коваль также рассказал, что санаторий имеет отдельную систему водоснабжения и канализацию.

По его словам, эвакуированные люди будут нуждаться в помощи психолога. Потому что это не просто, когда здоровый человек закрыт на карантин на 14 дней.

Чиновник также ответил на вопрос, почему эвакуация состоялась именно 20 февраля.

"Отправка и согласования зависели, в том числе, и от правительства Китая, когда получили разрешение, тогда людей забрали", - пояснил Коваль.

Ранее Разумков отреагировал на события в Новых Санжарах.

Как известно, эвакуированная из китайского Уханя украинка Александра Волкова показала, какие условия проживания в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда ее и остальных граждан поместили под наблюдение на 14 дней.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).