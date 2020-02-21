ООН отправила на Донбасс шесть грузовиков гумпомощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи

Фото: dpsu.gov.ua

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. Как отмечается, грузовики прошли чрез КПВВ "Новотроицкое". "Для жителей Донецкой и Луганской областей направили школьные принадлежности общим весом более 10 тонн", - говорится в сообщении. Напомним, 18 и 20 февраля Красный крест направил на Донбасс гуманитарную помощь общим весом в 300 тонн.

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