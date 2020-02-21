13:43  21 февраля
Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
08:07  21 февраля
Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко
09:22  21 февраля
Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 12:01 4

ООН отправила на Донбасс шесть грузовиков гумпомощи

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 12:01 4
Читайте також українською мовою
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи
Фото: dpsu.gov.ua
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, грузовики прошли чрез КПВВ "Новотроицкое".

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направили школьные принадлежности общим весом более 10 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 и 20 февраля Красный крест направил на Донбасс гуманитарную помощь общим весом в 300 тонн.


Донбасс ООН гуманитарный конвой
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Алекс Сказкин
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »