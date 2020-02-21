ООН отправила на Донбасс шесть грузовиков гумпомощи
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированный Донбасс шесть грузовиков гуманитарной помощи
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, грузовики прошли чрез КПВВ "Новотроицкое".
"Для жителей Донецкой и Луганской областей направили школьные принадлежности общим весом более 10 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 и 20 февраля Красный крест направил на Донбасс гуманитарную помощь общим весом в 300 тонн.
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
- 14:35 21 февраля УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус
- 14:33 21 февраля Кто и сколько: запорожские нардепы получили компенсацию за аренду жилья
- 14:25 21 февраля В Ровенской области на взятке задержали судью и адвоката
- 14:22 21 февраля Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
- 14:21 21 февраля В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий
- 14:10 21 февраля Турецкой компании доверили строительство моста в Запорожье за 11,9 млрд
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации