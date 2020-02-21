"Стыдно перед иностранцами, ехавшими со мной в автобусе", - лучанка о приезде эвакуированных из Китая

Среди украинцев, которых эвакуировали из Китая - лучанка Ольга Батура. Девушка вспоминает момент своего прибытия на родную землю, как сюжет из голливудских боевиков

Среди украинцев, которых эвакуировали из Китая - лучанка Ольга Батура. Девушка вспоминает момент своего прибытия на родную землю, как сюжет из голливудских боевиков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА Волынские новости.

Девушка долгое время работала в Ухане. Из-за эпидемии коронавируса вернулась в Украину. На эвакуацию вместе с другими украницами лучанка ожидала почти две недели. Обрадовалась, когда 30 января ей позвонили из посольства и сообщили об эвакуации.

"Сначала почему-то была уверена, что наши не будут этим заниматься. Я гордилась тем, что о нас не забыли. Писала в группе, где было много иностранцев, нас заберут, в то время, когда русские не были уверены в своем спасении.

И вот Казахстан полетел 1 февраля, Россия - 4 февраля. О США и Европе даже не вспоминаю. На днях граждане Казахстана должны завершить свой карантин, а мы только начали. Вы знаете, Бангладеш, Папуа Новая Гвинея, Вануату (не знаю даже, где эта страна) забрали своих граждан. Да, есть страны, которые не проводили эвакуации. Но они сразу предупредили, что не имеют возможности это сделать. Они хоть не давали пустой надежды своим людям. А наши !? Как так можно "лажать" !? О какой "европейском государстве" речь !? Мы на самом дне! "- писала лучанка раньше.

Вчера поздно вечером лучанка рассказала, что уже в санатории, и у нее и в других эвакуированных, которые находятся на обсервации, все хорошо.

"Я в норме. Уже говорила, что готова к любым поворотам в жизни. Но так стыдно за украинцев! Со мной в автобусе ехало много иностранцев. Видели бы вы их глаза, когда начали бросать камни! Перед ними мне очень стыдно. Я извинялась за эту "трагикомедию", -рассказала Ольга.

"Дорогой в санаторий все происходило, как в голливудских боевиках. Украинцы "прославились", - говорит жительница Луцка. - Имела возможность пообщаться с жителями разных стран. Граждане других государств хорошо отзываются о нас, говорят, что мы хорошие люди, не везло нам только с политиками", - поделилась Ольга.

Ранее в сети поделились видео условий, в которых живут эвакуированные в Новых Санжарах.