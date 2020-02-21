Стали известны зарплаты мера Одессы и главы облгосадминистрации

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый зарабатывает примерно в два раза меньше своих заместителей

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый зарабатывает примерно в два раза меньше своих заместителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 048.ua.

Главе Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому в январе была выплачена зарплата в размере 22,2 тысяч гривен, в то время как его заместители получили в среднем 34,5 тысячи гривен.

Так, руководитель Одесской ОГА получает меньше, чем его заместителей. Его должностной оклад колеблется примерно от 17 тысяч гривен в месяц и до 19,3. Кроме оклада Максим Куцый уже 2 месяца как начал получать надбавку за выслугу лет. В декабре 2019 года сумма этой надбавки составила 5 тысяч 518 гривен, а в январе 2020 года всего 2 тысячи 900 гривен.

Известно и сколько заработал мэр одессы Геннадий Труханов. Согласно информации предоставленной Исполнительным комитетом Одесского городского совета, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма начислений мэру составила 224 тысячи 863 гривны 85 копеек из которых: