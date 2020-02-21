Стали известны зарплаты мера Одессы и главы облгосадминистрации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 048.ua.
Главе Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому в январе была выплачена зарплата в размере 22,2 тысяч гривен, в то время как его заместители получили в среднем 34,5 тысячи гривен.
Так, руководитель Одесской ОГА получает меньше, чем его заместителей. Его должностной оклад колеблется примерно от 17 тысяч гривен в месяц и до 19,3. Кроме оклада Максим Куцый уже 2 месяца как начал получать надбавку за выслугу лет. В декабре 2019 года сумма этой надбавки составила 5 тысяч 518 гривен, а в январе 2020 года всего 2 тысячи 900 гривен.
Известно и сколько заработал мэр одессы Геннадий Труханов. Согласно информации предоставленной Исполнительным комитетом Одесского городского совета, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма начислений мэру составила 224 тысячи 863 гривны 85 копеек из которых:
- сумма оплаты по должностному окладу - 134 тысячи 319 гривен 9 копеек;
- сума оплаты отпуска - 15 тысяч 222 гривны 14 копеек;
- сумма оплаты труда за время проведенное в командировках - 25 тысяч 883 гривны 54 копейки;
- надбавки за выслугу лет - 41 тысяча 892 гривны 33 копейки;
- надбавки за ранг - 5 тысяч 322 гривны и 5 копеек;
- индексация заработной платы - 452 гривны 36 копеек;
- сумма выплат по листу неработоспособности - 1 тысяча 772 гривны 34 копейки.
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