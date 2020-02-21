13:43  21 февраля
Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
08:07  21 февраля
Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко
09:22  21 февраля
Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 11:48 19

Стали известны зарплаты мера Одессы и главы облгосадминистрации

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 11:48 19
Читайте також українською мовою
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый зарабатывает примерно в два раза меньше своих заместителей
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый зарабатывает примерно в два раза меньше своих заместителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 048.ua.

Главе Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому в январе была выплачена зарплата в размере 22,2 тысяч гривен, в то время как его заместители получили в среднем 34,5 тысячи гривен.

Так, руководитель Одесской ОГА получает меньше, чем его заместителей. Его должностной оклад колеблется примерно от 17 тысяч гривен в месяц и до 19,3. Кроме оклада Максим Куцый уже 2 месяца как начал получать надбавку за выслугу лет. В декабре 2019 года сумма этой надбавки составила 5 тысяч 518 гривен, а в январе 2020 года всего 2 тысячи 900 гривен.

Известно и сколько заработал мэр одессы Геннадий Труханов. Согласно информации предоставленной Исполнительным комитетом Одесского городского совета, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года общая сумма начислений мэру составила 224 тысячи 863 гривны 85 копеек из которых:

  • сумма оплаты по должностному окладу - 134 тысячи 319 гривен 9 копеек;
  • сума оплаты отпуска - 15 тысяч 222 гривны 14 копеек;
  • сумма оплаты труда за время проведенное в командировках - 25 тысяч 883 гривны 54 копейки;
  • надбавки за выслугу лет - 41 тысяча 892 гривны 33 копейки;
  • надбавки за ранг - 5 тысяч 322 гривны и 5 копеек;
  • индексация заработной платы - 452 гривны 36 копеек;
  • сумма выплат по листу неработоспособности - 1 тысяча 772 гривны 34 копейки.

Одесса зарплаты
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Алекс Сказкин
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »