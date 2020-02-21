В Сумской области обратятся в СБУ из-за участия волейболистов в турнире в России
Об этом, как сообщает RegioNews, написал на своей странице в Facebook мэр Глухова Мишель Терещенко.
"Мы глубоко возмущены тем, что эти люди самовольно взяли на себя ответственность представлять город Глухов на территории агрессора в то время, когда в зоне ООС, в результате наступательных действий российских военных идут тяжелые бои, и Украина несет болезненные потери. Мы официально заявляем, что не уполномачивали любые спортивные команды, или объединения участвовать в соревнованиях на территории врага в лице глуховчан. Мы гневно осуждаем циничный поступок и откровенно провокационные действия со стороны людей, которые позорят наш Глухов и его жителей", - говорится в сообщении Терещенко.
По его словам, в настоящее время готовится официальное обращение в Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы.
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