В Сумской области обратятся в СБУ из-за участия волейболистов в турнире в России

Жители Глухова Сумской области приняли участие в волейбольном турнире памяти россиян, "исполнявшим военный долг за пределами отечества", который проходил 16 февраля в городе Рыльск

Фото: Федерация организаций профсоюзов Курской области

Жители Глухова Сумской области приняли участие в волейбольном турнире памяти россиян, "исполнявшим военный долг за пределами отечества", который проходил 16 февраля в городе Рыльск

Об этом, как сообщает RegioNews, написал на своей странице в Facebook мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Мы глубоко возмущены тем, что эти люди самовольно взяли на себя ответственность представлять город Глухов на территории агрессора в то время, когда в зоне ООС, в результате наступательных действий российских военных идут тяжелые бои, и Украина несет болезненные потери. Мы официально заявляем, что не уполномачивали любые спортивные команды, или объединения участвовать в соревнованиях на территории врага в лице глуховчан. Мы гневно осуждаем циничный поступок и откровенно провокационные действия со стороны людей, которые позорят наш Глухов и его жителей", - говорится в сообщении Терещенко.

По его словам, в настоящее время готовится официальное обращение в Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы.