В Луцке "заминировали" редакцию газеты

Это уже второе "минирование" за сегодняшний день. Кроме газеты, взрывчатку ищут в помещении одного из банков

Это уже второе "минирование" за сегодняшний день. Кроме газеты, взрывчатку ищут в помещении одного из банков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на начальника Луцкого отдела полиции ГУ ЧП в Волынской области Олега Кичука и работников редакции. "21 февраля с самого утра на телефон городского отдела спасательной службы поступило сообщение о пожаре в редакции" Вестника ". Пожарные не поверили в это, ведь здание находится в людном месте, и внешних признаков горения или задымления не видно, поэтому решили связаться с нами. Проверка по кабинетам показала, что сообщение ложное. Однако через несколько минут работников "Вестника" и прилегающих помещений, которые находятся на Победы, 15, эвакуировали. На все экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил о заминировании ", - рассказывают работники редакции. Как сообщил начальник Луцкого отдела полиции Олег Кичук, лицо звонящего уже установили. Это житель Ковеля. С ним работают оперативники. Сейчас в помещениях редакции и прилегающих пристройка работают взрывотехники и кинологи. Напомним, сегодня, 21 февраля, в Луцке также заминировали банк.

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