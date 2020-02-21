Директор одесского госпредприятия требовал пол миллиона за продление договоров с охранной фирмой

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен с руководителя охранной фирмы

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен с руководителя охранной фирмы

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По версии следствия, чиновник требовал "откаты" от директора фирмы, которая обеспечивает охрану территории и зданий госпредприятия.

Размер ежемесячной "дани" за продление срока действия договора он установил в размере 205 тысяч гривен.

В дальнейшем во время встречи с предпринимателем чиновник выдвинул требование о предоставлении ему 553 тысяч гривен за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

Под контролем правоохранителей предприниматель передал должностному лицу обусловленную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 500 тысяч гривен директора госпредприятия задержали в столице согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проверяется возможная причастность к махинации директора госпредприятия работников правоохранительных органов. Продолжается досудебное следствие.