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21 февраля 2020, 11:04 10

Секретарь Черновицкого горисполкома Антонина Бабюк не исключает свое участие в выборах мэра города

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21 февраля 2020, 11:04 10
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О своих намерениях Антонина Бабюк рассказала в интервью газете "Черновцы", пишет RegioNews.

Журналист газеты сделал реплику о том, что "один из местных информационных ресурсов обнародовал результаты опроса, где указано, что около половины Черновцов считают, что мэром должен быть женщина". В то же время он спросил Бабюк, имеет ли она желание возглавить исполнительные структуры.

Бабюк ответила, что в Черновцах "все работают на выборы, и постоянно о них думают".

"Идеально было бы, если бы на должность городского головы пришла команда во главе с человеком, который принял бы все непопулярные решения за первые два года каденции. Это дало бы положительный результат и мощный толчок для развития, а дальше уже можно заниматься популизмом и пытаться понравиться избирателю . Черновчане - мудрые люди, и, конечно, поддержали бы такие подходы. Потому что все понимают, что так или иначе, тарифы будут расти, но, вместе с тем, надо повышать качество предоставляемых услуг. или, например, потерпеть один год капитального ремонта магистральной улицы и иметь качественную дорогу, или в дальнейшем делать недолговечны ямочный ремонт и ездить по разбитым дорогам ", - считает секретарь Черновицкого исполкома.

Кроме того, чиновница заявила, что "сейчас трудно спрогнозировать, как будет дальше".

"Начнутся гонки, и я приму решение. Сейчас я и моя команда работаем и делаем все, чтобы изменить ситуацию в Черновцах к лучшему", - сказала Бабюк.


#Чернівецька міська рада #вибори
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