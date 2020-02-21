Эвакуация в Новые Санжары: в местную школу не пришла половина учеников

На Полтавщине в единую школу поселка городского типа Новые Санжары не пришла половина учеников из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из китайского города Ухань

Фото: suspilne.media

На Полтавщине в единую школу поселка городского типа Новые Санжары не пришла половина учеников из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из китайского города Ухань

Как передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.UA, об этом сообщил директор местной школы Николай Решетило.

По его словам, из 900 учеников не пришли почти 400.

Как пояснил директор, их из-за ситуации в поселке не пустили родители.

При этом сейчас в Новых Санжарах все спокойно, все дороги разблокированы, протестующих нет, отмечает издание.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).