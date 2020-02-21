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21 февраля 2020, 10:32 3

Командующий десантно-штурмовых войск проверил подготовку бойцов 79-й бригады в Николаеве

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21 февраля 2020, 10:32 3
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Командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк в Николаеве проверил состояние дел в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде
Фото: Facebook
Командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк в Николаеве проверил состояние дел в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск у Facebook.

Вместе с командующим работали офицеры структурных подразделений по направлениям своей деятельности. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк лично проверял вопросы всестороннего обеспечения, уровень обученности личного состава по огневой подготовке, вождению боевых машин в условиях сложной местности в разное время суток, работе военнослужащих на современных средствах связи, состояние материально-технической базы бригадного полигона, дальнейшее ее совершенствование.

В парках боевых машин Мойсюк проверил состояние и условия хранения военной техники, ее своевременное обслуживание, пообщался с военнослужащими.

"По сравнению с предыдущей проверкой, положение дел значительно улучшилось. Много сделано, личный состав хорошо обучен и обеспечен, однако есть над чем работать, не останавливаться на достигнутом", - отметил командующий.

Также он вручил ценные подарки лучшим командирам боевых подразделений.


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