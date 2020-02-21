Департамент капитального строительства Черновицкой ОГА растратил шесть миллионов

Подрядчики завышали объемы выполненных работ и стоимость материалов, а чиновники ОГА насчитывали им лишние деньги

Подрядчики завышали объемы выполненных работ и стоимость материалов, а чиновники ОГА насчитывали им лишние деньги

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на сайт Государственной аудиторской службы.

"Специалисты управления Западного офиса Держаудитслужбы в Черновицкой области провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Черновицкой облгосадминистрации. По результатам мероприятия установлены нарушения, которые привели к потерям на сумму более 6 млн грн", - говорится в сообщении.

22 подрядчика завышали объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения. Работники департамента капитального строительства принимали эти акты выполненных работ по завышенным ценам.

Кроме того, подрядчики завышали стоимость материалов, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, другие расходы и размер прибыли.

"Из-за принятия к оплате завышенной стоимости работ, излишне начислено и оплачено расходов на содержание службы заказчика на сумму 109,2 тысячи грн", - пишет аудитслужба.

Во время ревизии подрядчики полностью возместили потери.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.