Департамент капитального строительства Черновицкой ОГА растратил шесть миллионов
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на сайт Государственной аудиторской службы.
"Специалисты управления Западного офиса Держаудитслужбы в Черновицкой области провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Черновицкой облгосадминистрации. По результатам мероприятия установлены нарушения, которые привели к потерям на сумму более 6 млн грн", - говорится в сообщении.
22 подрядчика завышали объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения. Работники департамента капитального строительства принимали эти акты выполненных работ по завышенным ценам.
Кроме того, подрядчики завышали стоимость материалов, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, другие расходы и размер прибыли.
"Из-за принятия к оплате завышенной стоимости работ, излишне начислено и оплачено расходов на содержание службы заказчика на сумму 109,2 тысячи грн", - пишет аудитслужба.
Во время ревизии подрядчики полностью возместили потери.
Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.
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