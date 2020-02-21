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21 февраля 2020, 10:08 3

Америка назначила прокурора "по делам Украины"

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21 февраля 2020, 10:08 3
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Прокурор из Нью-Йорка Ричард Донохью назначен куратором дел, касающихся Украины. О каких конкретно делах идет речь, не сообщается
Фото: cityandstateny.com
Прокурор из Нью-Йорка Ричард Донохью назначен куратором дел, касающихся Украины. О каких конкретно делах идет речь, не сообщается

Как передает RegionNews, об этом сообщили CNN в Юридическом комитете Палаты представителей США.

В частности, Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих.

Как отмечается, соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора для руководящего состава Министерства юстиции США еще в январе, однако о нем стало известно только сейчас, после направления текста для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

При этом в документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донохью, однако упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Дональда Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

Согласно новой политике, любое новое дело, касающееся украинского вопроса, отныне должно быть направлено в кабинет Донохью "для расследования и соответствующего обращения".


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