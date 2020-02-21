Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем Александра Густелева

Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко назначить своим заместителем руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева

Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко назначить своим заместителем руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на телеканал NewsOne.

"Уважаемый Виталий Владимирович! Кабинет Министров Украины рассмотрел и согласовал ваше предложение относительно назначения Густелева Александра Александровича заместителем председателя Киевской городской государственной администрации", - сказано в официальном документе, за подписью премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, что Александр Густелев ранее неоднократно становился фигурантом скандалов вместе со своим бывшим заместителем, а сейчас - главой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентином Осиповым. Киевляне считают, что именно Густелев в первую очередь виноват в ужасном состоянии киевских дорог и мостов. Уже после назначения Осипова киевляне на нескольких акциях у зданий КГГА и Офиса Президента высказали свой протест против разгула коррупции в столичной администрации.

После отсутствия реакции на их требования со стороны Кличко, активисты потребовали от Президента Владимира Зеленского уволить его с должности председателя КГГА. Кроме того, на официальном веб-сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с аналогичными требованиями. В свою очередь известные блогеры и эксперты-политологи поддержали требования киевлян.

Ранее СМИ также сообщали о близкой дружбе Александра Густелева и Виталия Кличко.

"Они вместе отдыхают, вместе катаются на мотоциклах, вместе ходят в баню. Кроме того, Густелев - один из главных "кошельков" Кличко. Именно потому столичный мэр постоянно отмазывает главу "Киевавтодора" от обвинений в коррупции и уголовного преследования. Даже после скандала с Шулявским мостом, на котором Александр Густелев со скандальным экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем украли миллионы", - писали СМИ.

По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава "Киевавтодора" до сих пор не привлечен к ответственности - у него роман с заместителем министра инфраструктуры - Натальей Форсюк.

