Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем Александра Густелева
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на телеканал NewsOne.
"Уважаемый Виталий Владимирович! Кабинет Министров Украины рассмотрел и согласовал ваше предложение относительно назначения Густелева Александра Александровича заместителем председателя Киевской городской государственной администрации", - сказано в официальном документе, за подписью премьер-министра Алексея Гончарука.
Напомним, что Александр Густелев ранее неоднократно становился фигурантом скандалов вместе со своим бывшим заместителем, а сейчас - главой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентином Осиповым. Киевляне считают, что именно Густелев в первую очередь виноват в ужасном состоянии киевских дорог и мостов. Уже после назначения Осипова киевляне на нескольких акциях у зданий КГГА и Офиса Президента высказали свой протест против разгула коррупции в столичной администрации.
После отсутствия реакции на их требования со стороны Кличко, активисты потребовали от Президента Владимира Зеленского уволить его с должности председателя КГГА. Кроме того, на официальном веб-сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с аналогичными требованиями. В свою очередь известные блогеры и эксперты-политологи поддержали требования киевлян.
Ранее СМИ также сообщали о близкой дружбе Александра Густелева и Виталия Кличко.
"Они вместе отдыхают, вместе катаются на мотоциклах, вместе ходят в баню. Кроме того, Густелев - один из главных "кошельков" Кличко. Именно потому столичный мэр постоянно отмазывает главу "Киевавтодора" от обвинений в коррупции и уголовного преследования. Даже после скандала с Шулявским мостом, на котором Александр Густелев со скандальным экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем украли миллионы", - писали СМИ.
По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава "Киевавтодора" до сих пор не привлечен к ответственности - у него роман с заместителем министра инфраструктуры - Натальей Форсюк.
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