Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри

В интернете появилось видео с борта самолета, которым 20 февраля эвакуировали граждан Украины из китайского города Ухань

Фото: mvs.gov.ua

В интернете появилось видео с борта самолета, которым 20 февраля эвакуировали граждан Украины из китайского города Ухань

Об этом сообщает RegionNews, ссылаясь на видео "Думская ТВ".

Как видно в ролике, все пассажиры сидят в масках, персонал борта ходит в спецодежде. При этом пассажирский отсек полностью отделен от экипажа клеенкой сверху донизу.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).