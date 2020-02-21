Сводка ООС: боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ

По состоянию на утро 21 февраля по минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня

Фото: facebook/pressjfo.news

По состоянию на утро 21 февраля по минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Новомихайловкой, вблизи Пищевика, неподалеку Павлополя, в районе населенного пункта Марьинка, дважды рядом с Лебединским, вблизи Красногоровки, неподалеку Старогнатовки.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

По данным ООС, с началом текущих суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Красногоровкой, в районе населенного пункта Орехово, неподалеку Павлополи, вблизи Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения. Возвращение погибшего с временно оккупированной территории состоялось 20 февраля.