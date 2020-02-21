Сводка ООС: боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ
Как сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Новомихайловкой, вблизи Пищевика, неподалеку Павлополя, в районе населенного пункта Марьинка, дважды рядом с Лебединским, вблизи Красногоровки, неподалеку Старогнатовки.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
По данным ООС, с началом текущих суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Красногоровкой, в районе населенного пункта Орехово, неподалеку Павлополи, вблизи Лебединского. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения. Возвращение погибшего с временно оккупированной территории состоялось 20 февраля.
- 10:22 21 февраля Протесты в Новых Санжарах: 24 задержанным грозит до 8 лет лишения свободы
- 10:08 21 февраля Америка назначила прокурора "по делам Украины"
- 10:02 21 февраля Департамент капитального строительства Черновицкой ОГА растратил шесть миллионов
- 09:44 21 февраля Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем Александра Густелева
- 09:33 21 февраля Столкновения в Новых Санжарах: есть задержанные, начато два уголовных производства
- 09:22 21 февраля Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло