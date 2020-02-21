Жертв коронавируса в мире стало еще больше
Об этом сообщает RegionNews, ссылаясь на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Как отмечается, общее число инфицированных в Китае достигло 75 тысяч 245 людей. Всего в мире - 76 тыс. 498. При этом выздоровели, по последним данным, 18 тысяч 442 людей.
Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.
Напомним, по состоянию на 17 февраля в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.
Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.
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