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21 февраля 2020, 08:43 17

Жертв коронавируса в мире стало еще больше

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21 февраля 2020, 08:43 17
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По состоянию на утро 21 февраля количество погибших в результате заражения коронавирусом в мире достигло 2247 человек
Фото: скрин
По состоянию на утро 21 февраля количество погибших в результате заражения коронавирусом в мире достигло 2247 человек

Об этом сообщает RegionNews, ссылаясь на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Как отмечается, общее число инфицированных в Китае достигло 75 тысяч 245 людей. Всего в мире - 76 тыс. 498. При этом выздоровели, по последним данным, 18 тысяч 442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Напомним, по состоянию на 17 февраля в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек.

Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.


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