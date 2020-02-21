"Дела Майдана": установлен подозреваемый в утечке информации - Рябошапка

Следствие продолжается и ему известно, кто мог допустить утечку информации относительно допроса свидетелей по "делам Майдана"

Фото: gp.gov.ua

Следствие продолжается и ему известно, кто мог допустить утечку информации относительно допроса свидетелей по "делам Майдана"

Как передает RegionNews, об этом заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка в эфире "Право на владу".

По его словам, подозревается человек, который работал при прежнем начальнике управления специальных расследований ГПУ по делам Майдана Сергею Горбатюку.

"Она состоялась (утечка – ред.). Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюку (экс-начальник спецрасследований ГПУ – ред). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. И это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы",- сказал он, отметив, что "мы доведем это расследование и привлечем виновных к ответственности".

Напомним, 6 ноября 2019 года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили "потерю" двух томов материалов в расследовании "дел Майдана".

По согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.