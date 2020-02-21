"Дела Майдана": установлен подозреваемый в утечке информации - Рябошапка
Как передает RegionNews, об этом заявил генпрокурор украины Руслан Рябошапка в эфире "Право на владу".
По его словам, подозревается человек, который работал при прежнем начальнике управления специальных расследований ГПУ по делам Майдана Сергею Горбатюку.
"Она состоялась (утечка – ред.). Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюку (экс-начальник спецрасследований ГПУ – ред). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. И это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы",- сказал он, отметив, что "мы доведем это расследование и привлечем виновных к ответственности".
Напомним, 6 ноября 2019 года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили "потерю" двух томов материалов в расследовании "дел Майдана".
По согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.
- 10:22 21 февраля Протесты в Новых Санжарах: 24 задержанным грозит до 8 лет лишения свободы
- 10:08 21 февраля Америка назначила прокурора "по делам Украины"
- 10:02 21 февраля Департамент капитального строительства Черновицкой ОГА растратил шесть миллионов
- 09:44 21 февраля Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем Александра Густелева
- 09:33 21 февраля Столкновения в Новых Санжарах: есть задержанные, начато два уголовных производства
- 09:22 21 февраля Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло