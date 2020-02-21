Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко

Продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые исчерпали себя

Фото: Кабмин

Продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые исчерпали себя

Как передает RegionNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко "Голосу Америки" накануне обсуждения ситуации на востоке Украины на Генассамблее ООН.

"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил он

При этом Пристайко подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

"Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, что война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке".

Также министр подчеркнул, что договоренности должны быть выполнены еще 2015 года.

По словам министра иностранных дел, украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Также он констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией. И сообщил, что сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек, что станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.