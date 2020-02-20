Пожелания смерти и подавленность: что чувствуют украинцы, которых спасли из города, охваченного смертельным вирусом

Украинцы, которых спасли из китайского города Ухань, делятся чувствами и страхом за реакцию соотечественников. Их мнения собрал RegioNews.

Фото: infofakt

Украинцы, которых спасли из китайского города Ухань, делятся чувствами и страхом за реакцию соотечественников. Их мнения собрал RegioNews.

Процесс возвращения украинских граждан из охваченного смертельным вирусом Китая неожиданно для всех обернулся общественным недовольством, напряженностью и акциями протеста. Напуганные местные жители что в Западноукраинских областях, что на Полтавщине не желали размещать у себя эвакуированных соотечественников.

Это сопровождалось паникой, ненавистью, блокированием дорог, установлением блокпостов и даже столкновениями с правоохранителями, как это было в Новых Санжарах.

Сегодня, 20 февраля самолет с китайского Уханя приземлился в Харькове, и все пассажиры и экипаж прибыли на Родину. Однако события, которые сопровождали их возвращение, не вызывают у них положительных эмоций, а даже наоборот, вызывают страх и тревогу.

Как рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, "теплая встреча” со стороны соотечественников, о которой эвакуированы украинцы узнали из средств массовой информации, вызвала у них лишь подавленное состояние.

"Люди подавлены, в первую очередь они получают информацию, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех", - заявил он.

Мало того, эвакуированы украинцы понесли откровенного издевательства. Мать одной из ранее эвакуированных из Ухане девушек рассказала, что ее дочери угрожали за то, что она в числе многих украинцев возвращается из Китая на родину. "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда”, - говорит она.

Женщина добавила, что реакция соотечественников на тех, что вернулись из Китая украинцев и ситуацию с карантином в целом просто поражает.

"У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?” - добавляет она.

Еще одна украинка из Китая, Кристина Раду, что живет в городе Ичан, через страх перед травлей в Украине решила остаться в Китае и не возвращаться домой.

"Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Здесь больше нет людей из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля.

"Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не понимают", — сказала девушка журналистам.

Она утверждает, что в Китае чувствует себя в большей безопасности, и что реакция сограждан на события и эвакуацию, ее м'мягко говоря, удивляет.

От массовой вспышки ненависти и физических протестов шокирован и экипаж спасательной миссии. Об этом рассказал украинский журналист Александр Махов, который сопровождал эвакуацию из китайского города Ухань.

Он рассказал о настроениях на борту с эвакуированными украинцами и назвал позорными протесты против расселения эвакуированных.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке через протесты. Бортпроводники, пилоты и медики - все добровольцы, которые полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - сообщил он.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли до медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения согласно закону. В Новых Санжарах до сих пор продолжается митинг через прибытие эвакуированных из Китая. Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского В.уханю украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синєгубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также с рабочим визитом в Полтавскую область отправился Прем'ер-министр Алексей Гончарук, чтобы проконтролировать размещение украинцев, эвакуированных из Китая.

Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).