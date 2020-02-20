Прокуратура объявила подозрение заму Поклонской за преследование Чийгоза
Как рассказали RegionNews в прокуратуре, о подозрении сообщили "прокурору" отдела "прокуратуры Республики Крым" - ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и "заместителю прокурора Республики Крым" - ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), по факту незаконного уголовного преследования участников мирного митинга, который проходил возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.
"На данный момент, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, заместитель "прокурора Республики Крым", понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, согласовал и направил в суд "обвинительный акт" за якобы организацию массовых беспорядков у здания парламента АР Крым.
В свою очередь, "прокурор отдела прокуратуры Республики Крым" поддерживал "государственное обвинение" на первых судебных заседаниях по рассмотрению обвинительного акта в одном из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В следствие этого, последнего незаконно приговорен к 8 годам лишения свободы.
По данным "Украинской правды", речь идет о заместителе так называемого "прокурора Республики Крым" Поклонской Сергее Булгакове и прокуроре Александре Домбровском.
CПРАВКА: в 2015 году на аннексированном полуострове оккупанты начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвинили в участии в массовых беспорядках.
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