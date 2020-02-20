Керченских подростков, обвиняемых в организации терактов, арестовали на два месяца

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подростков, которые якобы готовили теракт в Керчи

Фото: Крыминформ

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подростков, которые якобы готовили теракт в Керчи

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Крыминформ.

Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Подростков привезли в суд сегодня после 14:00. Вопрос о мере пресечения рассматривали в отношении каждого задержанного отдельно.

"Задержанным молодым людям по ходатайству следствия судом определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на два месяца – по 18 апреля 2020 года включительно", – сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

18 февраля ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи. В ведомстве утверждают, что задержанные являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года".

После этого сообщалось, что в Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков.

Стоит отметить, что подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно.