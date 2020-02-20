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20 февраля 2020, 19:06 3

Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области

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20 февраля 2020, 19:06 3
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Приказом главы СБУ на должность временно исполняющего обязанности начальника Управления в Сумской области назначен Олег Салюк
Фото: galka.if.ua, Олег Салюк на фото справа
Приказом главы СБУ на должность временно исполняющего обязанности начальника Управления в Сумской области назначен Олег Салюк

Об этом, как сообщает RegionNews, sumy.today рассказала пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Согласно данным реестра юрлиц, Олег Петрович Салюк руководит УСБУ в Сумской области с 14 февраля.

Что известно о новом главы СБУ Сумщины.

На сайте declarations.com.ua обнародованы декларации Олега Салюка за 2014 и 2015 годы. Из них известно, что тогда он пользовался Hyundai i30, а члены его семьи - Hyundai i35 2013 выпуска, у членов семьи в 2015 году было две квартиры площадью 54 и 48 квадратных метров. А у самого Олега Салюка - квартира площадью 96 квадратов и еще 6 соток земли.

sumy.today пишет, что эти декларации появились в публичном доступе благодаря редакции "Наші гроші.Львів", которая выиграла суд с СБУ. Служба безопасности Украины, выполняя решение суда, предоставила редакции "Наші гроші.Львів" копии деклараций о доходах руководства управления СБУ в Ивано-Франковской области. Тогда Олег Салюк был заместителем начальника управления СБУ Ивано-Франковской области.


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