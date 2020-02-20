Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области
Об этом, как сообщает RegionNews, sumy.today рассказала пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.
Согласно данным реестра юрлиц, Олег Петрович Салюк руководит УСБУ в Сумской области с 14 февраля.
Что известно о новом главы СБУ Сумщины.
На сайте declarations.com.ua обнародованы декларации Олега Салюка за 2014 и 2015 годы. Из них известно, что тогда он пользовался Hyundai i30, а члены его семьи - Hyundai i35 2013 выпуска, у членов семьи в 2015 году было две квартиры площадью 54 и 48 квадратных метров. А у самого Олега Салюка - квартира площадью 96 квадратов и еще 6 соток земли.
sumy.today пишет, что эти декларации появились в публичном доступе благодаря редакции "Наші гроші.Львів", которая выиграла суд с СБУ. Служба безопасности Украины, выполняя решение суда, предоставила редакции "Наші гроші.Львів" копии деклараций о доходах руководства управления СБУ в Ивано-Франковской области. Тогда Олег Салюк был заместителем начальника управления СБУ Ивано-Франковской области.
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