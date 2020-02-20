Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова
Как сообщает RegionNews со ссылкой на Zaxid.net, в конце января на сайте НАЗК было обнародовано его декларацию как кандидата на эту должность, а 19 февраля его кандидатуру согласовал Кабмин.
Виталий Загайный сообщил, что некоторое время работал советником председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко и получил предложение занять должность его первого заместителя.
"Надо понимать, что в течение последних лет я активно работал на территории всей Украины. Те проекты, которые реализовывались под эгидой "Центра гражданских инициатив", касались различных регионов, территорий по всей территории страны. Должность в Черниговской ОГА – это непосредственно по приглашению председателя ОГА. Мы сотрудничали еще когда Андрей Прокопенко был депутатом Черниговского облсовета", – рассказал Виталий Загайный.
В начале 2000-х годов Загайный был депутатом Львовского горсовета, затем заместителем председателя Львовского регионального отделения Ассоциации городов Украины. На протяжении последних лет возглавлял "Центр гражданских инициатив", который занимается воплощением различных проектов в сфере местного самоуправления.
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