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20 февраля 2020, 18:55 3

Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова

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20 февраля 2020, 18:55 3
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Председатель объединения общественных организаций "Центр гражданских инициатив", львовянин Виталий Загайный стал первым заместителем председателя Черниговской ОГА
Виталий Загайный, фото из facebook
Председатель объединения общественных организаций "Центр гражданских инициатив", львовянин Виталий Загайный стал первым заместителем председателя Черниговской ОГА

Как сообщает RegionNews со ссылкой на Zaxid.net, в конце января на сайте НАЗК было обнародовано его декларацию как кандидата на эту должность, а 19 февраля его кандидатуру согласовал Кабмин.

Виталий Загайный сообщил, что некоторое время работал советником председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко и получил предложение занять должность его первого заместителя.

"Надо понимать, что в течение последних лет я активно работал на территории всей Украины. Те проекты, которые реализовывались под эгидой "Центра гражданских инициатив", касались различных регионов, территорий по всей территории страны. Должность в Черниговской ОГА – это непосредственно по приглашению председателя ОГА. Мы сотрудничали еще когда Андрей Прокопенко был депутатом Черниговского облсовета", – рассказал Виталий Загайный.

В начале 2000-х годов Загайный был депутатом Львовского горсовета, затем заместителем председателя Львовского регионального отделения Ассоциации городов Украины. На протяжении последних лет возглавлял "Центр гражданских инициатив", который занимается воплощением различных проектов в сфере местного самоуправления.


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