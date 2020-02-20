На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
Как передает RegionNews, факт самоубийства УНИАН подтвердили в ГУ Нацполиции в Волынской области.
По словам главного специалиста управления Нацполиции в области Олега Плазовского, по факту происшествия открыто уголовное производство ч.1, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.
В свою очередь, мэр города Валентина Залевская рассказала, что о смерти земляка она узнала сегодня утром, когда пришла на работу. По ее словам, для всех горожан его смерть стала трагической неожиданностью.
"Последний раз встретила покойного 15 февраля, был в хорошем настроении. Он давно жил один. Не хочу вникать в подробности семейной жизни. Это был позитивный человек. Очень жаль", - сказала она.
Также она уточнила, что сын экс-депутата был предпринимателем, совладельцем небольшого кафе.
В то же время, местные СМИ пишут, что сын экс-нардепа Екатерины Ващук вероятно покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, ведущей на второй этаж дома. Предсмертной записки не было. С женой он развелся.
СПРАВКА: Екатерина Ващук - украинский политик, депутат Верховной Рады 2-4, 6-7 созывов, последний раз в Верховную Раду была избрана в 2012 году по многомандатному общегосударственному округу от "Партии регионов".
- 19:22 20 февраля Керченских подростков, обвиняемых в организации терактов, арестовали на два месяца
- 19:15 20 февраля Протесты в Новых Санжарах: возобновились столкновения, есть пострадавший - СМИ
- 19:06 20 февраля Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области
- 19:00 20 февраля В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег
- 18:55 20 февраля Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова
- 18:50 20 февраля На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
- 16:48 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции