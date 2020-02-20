На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки

В Волынской области нашли повешенным 53-летнего сына бывшего депутата Верховной Рады от Волыни Екатерины Ващук в собственном доме в городе Берестечко

Фото: mvs.gov.ua

В Волынской области нашли повешенным 53-летнего сына бывшего депутата Верховной Рады от Волыни Екатерины Ващук в собственном доме в городе Берестечко

Как передает RegionNews, факт самоубийства УНИАН подтвердили в ГУ Нацполиции в Волынской области.

По словам главного специалиста управления Нацполиции в области Олега Плазовского, по факту происшествия открыто уголовное производство ч.1, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.

В свою очередь, мэр города Валентина Залевская рассказала, что о смерти земляка она узнала сегодня утром, когда пришла на работу. По ее словам, для всех горожан его смерть стала трагической неожиданностью.

"Последний раз встретила покойного 15 февраля, был в хорошем настроении. Он давно жил один. Не хочу вникать в подробности семейной жизни. Это был позитивный человек. Очень жаль", - сказала она.

Также она уточнила, что сын экс-депутата был предпринимателем, совладельцем небольшого кафе.

В то же время, местные СМИ пишут, что сын экс-нардепа Екатерины Ващук вероятно покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, ведущей на второй этаж дома. Предсмертной записки не было. С женой он развелся.

СПРАВКА: Екатерина Ващук - украинский политик, депутат Верховной Рады 2-4, 6-7 созывов, последний раз в Верховную Раду была избрана в 2012 году по многомандатному общегосударственному округу от "Партии регионов".