Рассмотрение апелляции председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна перенесли
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты антикоррупционного суда.
"В судебном заседании заслушали позиции подозреваемого и его защитников. Кроме того, трое народных депутатов Украины объявили заявления о постановке подозреваемого на поруки. Это такие депутаты как Вадим Ивченко, Константин Бондарев и Михаил Волынец", - сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.
Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в вімогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов взятки.
Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.
Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.
Вчера суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета.
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