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20 февраля 2020, 18:31 4

Рассмотрение апелляции председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна перенесли

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20 февраля 2020, 18:31 4
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Сегодня, 20 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого во взяточничестве Ивана Мунтяна. Однако, решение принять не удалось. В суде объявлен перерыв до 28 февраля
Сегодня, 20 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого во взяточничестве Ивана Мунтяна. Однако, решение принять не удалось. В суде объявлен перерыв до 28 февраля

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты антикоррупционного суда.

"В судебном заседании заслушали позиции подозреваемого и его защитников. Кроме того, трое народных депутатов Украины объявили заявления о постановке подозреваемого на поруки. Это такие депутаты как Вадим Ивченко, Константин Бондарев и Михаил Волынец", - сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в вімогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов взятки.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

Вчера суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета.


#Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
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