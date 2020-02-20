Рассмотрение апелляции председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна перенесли

Сегодня, 20 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого во взяточничестве Ивана Мунтяна. Однако, решение принять не удалось. В суде объявлен перерыв до 28 февраля

Сегодня, 20 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого во взяточничестве Ивана Мунтяна. Однако, решение принять не удалось. В суде объявлен перерыв до 28 февраля

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