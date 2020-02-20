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20 февраля 2020, 18:13 2

В Житомирской мэрии задержали двух граждан с оружием

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20 февраля 2020, 18:13 2
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У мужчин изъяли пистолет, нож и газовые баллончики
У мужчин изъяли пистолет, нож и газовые баллончики

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

20 февраля, около 17 часов, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время внеочередной сессии городского совета заметили подозрительного гражданина, вошедшего в здание городского совета.

В дальнейшем, при поверхностной проверке, инспекторы роты ТОР обнаружили у мужчины предмет похожий на пистолет, баллончик с веществом слезоточивого действия, телескопическую палку и нож.

Через небольшой промежуток времени, правоохранители заметили другого человека, который также вел себя подозрительно. Как следствие, в ходе поверхностной проверки правоохранители обнаружили у гражданина, предмет похожий на пистолет, а также баллончик, снаряженный веществом слезоточивого действия.

Инспекторы роты ТОР задержали мужчин и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы.


#Житомирська міська рада
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