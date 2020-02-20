В Житомирской мэрии задержали двух граждан с оружием
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.
20 февраля, около 17 часов, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время внеочередной сессии городского совета заметили подозрительного гражданина, вошедшего в здание городского совета.
В дальнейшем, при поверхностной проверке, инспекторы роты ТОР обнаружили у мужчины предмет похожий на пистолет, баллончик с веществом слезоточивого действия, телескопическую палку и нож.
Через небольшой промежуток времени, правоохранители заметили другого человека, который также вел себя подозрительно. Как следствие, в ходе поверхностной проверки правоохранители обнаружили у гражданина, предмет похожий на пистолет, а также баллончик, снаряженный веществом слезоточивого действия.
Инспекторы роты ТОР задержали мужчин и вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы.
- 19:22 20 февраля Керченских подростков, обвиняемых в организации терактов, арестовали на два месяца
- 19:15 20 февраля Протесты в Новых Санжарах: возобновились столкновения, есть пострадавший - СМИ
- 19:06 20 февраля Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области
- 19:00 20 февраля В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег
- 18:55 20 февраля Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова
- 18:50 20 февраля На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
- 16:48 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции