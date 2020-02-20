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20 февраля 2020, 18:05 2

В Николаеве руководство ГАСИ поймали на взятке

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20 февраля 2020, 18:05 2
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В четверг, 20 февраля, исполняющий обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды
Фото: Новости-N
В четверг, 20 февраля, исполняющий обязанности заместителя начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Новости-N.

Чиновника ГАСКа задержали при получении взятки в размере 700 долларов США. И.о. замначальника требовал средства от директора строительного предприятия. Сегодня деньги чиновнику передали якобы за положительное рассмотрение проведения проверки объекта строительства и отсутствие штрафов.

Деньги чиновник получил от посредника — бывшего начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Игоря Михеева. Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

И.о. замначальника ГАСКа является Светлана Белинская.


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