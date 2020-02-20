За убежище и не против лошадей: во Львове депутаты рассмотрели петиции
Как сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет, сессия рассмотрела и поддержала электронную петицию о выделении помещения на приют для женщин и их детей, пострадавших от домашнего насилия во Львове.
В единой система местных петиций предложение зарегистрировано 28 ноября 2019 года. Ее автором является Федькович Галина Владимировна. 17 января 2020 года петиция набрала необходимые 500 голосов в поддержку.
42 депутаты городского совета поддержали петицию о запрете сжигания сухой растительности. По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, пожары в экосистемах наносят огромный вред почвам, растительному и животному миру. Такие выжигания ухудшают качество почв и приводят к изменениям видового состава растительности. Сенокосы на выжженных территориях превращаются в плантации грубого сорняка.
А вот петицию о запрете услуг по перевозке конными каретами в центральной части Львова депутаты не поддержали. Обращение зарегистрировано 11 ноября 2019 года, его автором является Байло Андриана Орестовна. 8 января 2020 года эта петиция набрала необходимые 500 голосов.
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