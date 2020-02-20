16:48  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 17:49 4

За убежище и не против лошадей: во Львове депутаты рассмотрели петиции

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 17:49 4
Читайте також українською мовою
Сегодня, 20 февраля, сессия Львовского городского совета рассмотрела электронные петиции от населения
Фото с сайта Львовского городского совета
Сегодня, 20 февраля, сессия Львовского городского совета рассмотрела электронные петиции от населения

Как сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет, сессия рассмотрела и поддержала электронную петицию о выделении помещения на приют для женщин и их детей, пострадавших от домашнего насилия во Львове.

В единой система местных петиций предложение зарегистрировано 28 ноября 2019 года. Ее автором является Федькович Галина Владимировна. 17 января 2020 года петиция набрала необходимые 500 голосов в поддержку.

42 депутаты городского совета поддержали петицию о запрете сжигания сухой растительности. По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, пожары в экосистемах наносят огромный вред почвам, растительному и животному миру. Такие выжигания ухудшают качество почв и приводят к изменениям видового состава растительности. Сенокосы на выжженных территориях превращаются в плантации грубого сорняка.

А вот петицию о запрете услуг по перевозке конными каретами в центральной части Львова депутаты не поддержали. Обращение зарегистрировано 11 ноября 2019 года, его автором является Байло Андриана Орестовна. 8 января 2020 года эта петиция набрала необходимые 500 голосов.


Львів Львов петиції
Во Львове вырастет стоимость парковки
20 февраля 2020, 16:31
Львов стал самым активным пользователем системы ProZorro
20 февраля 2020, 10:09
Во Львовской области 2,5 млн выделили на педагогов частных школ
19 февраля 2020, 17:53
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:48
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Погуляйко Юрий Михайлович
председатель Волынской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »