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20 февраля 2020, 17:56 5

Министр культуры: "Битва экстрасенсов" помогла расследовать много уголовных дел

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20 февраля 2020, 17:56 5
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Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел
Фото: flickr
Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел

"Битва экстрасенсов" - это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать - шлак, а не шлак, но благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Владимир Бородянский, сообщает RegionNews со ссылкой на Hromadske.

На вопрос о том, верит министр в экстрасенсорику, тот ответил, что он слабо верующий человек, но это случаи, которые фактически были.

Напомним, что последние семь лет перед работой в Кабинете министров Владимир Бородянский возглавлял медиахолдинг StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука, в который входят телеканалы СТБ, "Новый канал" и ICTV.


Міністерство культури
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