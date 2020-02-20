Министр культуры: "Битва экстрасенсов" помогла расследовать много уголовных дел
Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел
Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел
"Битва экстрасенсов" - это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать - шлак, а не шлак, но благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Владимир Бородянский, сообщает RegionNews со ссылкой на Hromadske.
На вопрос о том, верит министр в экстрасенсорику, тот ответил, что он слабо верующий человек, но это случаи, которые фактически были.
Напомним, что последние семь лет перед работой в Кабинете министров Владимир Бородянский возглавлял медиахолдинг StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука, в который входят телеканалы СТБ, "Новый канал" и ICTV.
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