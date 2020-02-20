Министр культуры: "Битва экстрасенсов" помогла расследовать много уголовных дел

Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел

Фото: flickr

Владимир Бородянский утверждает, что с помощью телешоу на канале СТБ, было раскрыто много уголовных дел

"Битва экстрасенсов" - это один из продуктов, который привлекал большую аудиторию. И можно по-разному оценивать - шлак, а не шлак, но благодаря в том числе и "Битве экстрасенсов", или только "Битве экстрасенсов", было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Владимир Бородянский, сообщает RegionNews со ссылкой на Hromadske. На вопрос о том, верит министр в экстрасенсорику, тот ответил, что он слабо верующий человек, но это случаи, которые фактически были. Напомним, что последние семь лет перед работой в Кабинете министров Владимир Бородянский возглавлял медиахолдинг StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука, в который входят телеканалы СТБ, "Новый канал" и ICTV.

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