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20 февраля 2020, 17:27 12

Нацсовет предупредил СМИ о "праздновании" 23 февраля

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20 февраля 2020, 17:27 12
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины напомнила вещателям о соблюдении законодательства при планировании эфиров 23 февраля
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины напомнила вещателям о соблюдении законодательства при планировании эфиров 23 февраля

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Украине запрещено транслировать материалы, направленные на популяризацию советского режима или страны-агрессора, сообщил регулятор.

"Национальный совет отмечает ответственности СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины" Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ". Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывают признают правомерным оккупацию Украины ", - говорится в обращении Нацсовета.

Регулятор уточнил, что в Украине также не позволено транслировать фильмы, производимые физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Нацсовет предупредил телеорганизации, что будет тщательно проверять выпуски и эфиры на соблюдение требований, а нарушителей ожидают предусмотренные законом меры.

Напомним, что с 2014 года в Украине не отмечают советский праздник День защитника Отечества. 14 октября отмечается День защитника Украины, а 6 декабря - День ВСУ.


#нацрада з питань телебачення #23 лютого
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