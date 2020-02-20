В Одессе по делу затонувшего танкера Delfi завели два уголовных дела

В прокуратуре сообщили о подозрении капитану судна потерпевшего крушение у берегов Одессы, а также пограничнику

В прокуратуре сообщили о подозрении капитану судна потерпевшего крушение у берегов Одессы, а также пограничнику

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegionNews.

Капитану судна вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, подвергшее опасности жизнь людей.

Предварительно известно, что подозреваемый знал о неисправностях танкера и о сложных погодных условиях, однако распорядился продолжать движение и отказался от помощи. Так, было установлено, что судно эксплуатировали, несмотря на то, что у него отсутствовал один якорь, был поврежден двигатель, а запасы топлива иссякли.

Выходить в море при таких условиях означало осознанный риск с угрозой для жизни экипажа. Впрочем, вина капитана пока не доказана, облГУНП проводит досудебное расследование.

Еще одно уголовное производство открыли относительно пограничников, патрулировавших в день крушения акваторию моря. По данным прокуратуры, они осматривали судно и должны были заметить неисправности, а также серьезные нарушения в документации, после чего конвоировать его в ближайший порт. Однако мер по его задержанию принято не было.

Справка: в ночь на 22 ноября судно Delfi из-за сильного ветра сорвало с якоря и унесло в направлении одесского пляжа "Дельфин". Члены экипажа отказывались покидать судно, но в итоге их эвакуировали, а судно село на мель и почти перевернулось.

Ранее сообщалось, что одесская мэрия озвучили сумму, которую потратит на охрану танкера Delfi.