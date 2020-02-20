Требовал полмиллиона: в Киеве задержали директора госпредприятия

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен из руководителя охранной фирмы

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен из руководителя охранной фирмы

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По версии следствия, чиновник требовал "откаты" от директора фирмы, обеспечивает охрану территории и зданий госпредприятия. Размер ежемесячной "дани" за продление срока действия договора он установил в размере 205 тысяч грн.

В дальнейшем во время встречи с предпринимателем чиновник выдвинул требование о предоставлении ему 553 тысяч грн за период с декабря 2019 по февраль 2020 года.

Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 500 тысяч грн директора госпредприятия задержали в столице.

Проверяется возможная причастность к сделке директора госпредприятия работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие.