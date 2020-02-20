В Тернополе представили новых заместителей прокурора

Сегодня, 20 февраля, прокурор Тернопольской области Петр Бойко представил коллективу двух новых заместителей

Сегодня, 20 февраля, прокурор Тернопольской области Петр Бойко представил коллективу двух новых заместителей

Как сообщает RegionNews со ссылкой Прокуратуру Тернопольской области, Михаила Савку и Юрия Табаку назначили заместителями в соответствии с приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки от 19 февраля 2020 года.

Михаил Савка родился 5 марта 1983 года в селе Зелена Бучацкого района Тернопольской области. Высшее юридическое образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В органах прокуратуры работает с 2005 года. Начинал в должности помощника прокурора Теребовлянского района, затем занимал должности прокурора в нескольких отделах аппарата прокуратуры области.

До назначения заместителем возглавлял отдел надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Тернопольской области.

Юрий Табака родился 5 мая 1990 года селе Иванчаны Збаражского района Тернопольской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии Украины им. Я. Мудрого.

В органах прокуратуры работает с 2011 года. Занимал должности помощника военного прокурора Тернопольского гарнизона Западного региона Украины, прокурора Тернопольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере, прокурора отделов военной прокуратуры, заместителя военного прокурора Тернопольского гарнизона, прокурора отделов военного прокурора Ровенского гарнизона, начальника управления военной прокуратуры Западного региона Украины

Перед назначением заместителем прокурора Тернопольской области работал начальником отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, что распространяет свою деятельность на Тернопольскую область.

