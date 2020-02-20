В Одессе отменили решение суда о выплате Николаевским аэропортом 39 млн грн компании "Жилпромстрой-8”

В четверг, 20 февраля, в Апелляционном суде Одессы отменили решение суда, которым КП "Николаевский международный аэропорт" обязали оплатить 39 миллионов гривен фирме "Житлопромбуд-8" "за безосновательно выполнены работы"

Фото: Facebook

В четверг, 20 февраля, в Апелляционном суде Одессы отменили решение суда, которым КП "Николаевский международный аэропорт" обязали оплатить 39 миллионов гривен фирме "Житлопромбуд-8" "за безосновательно выполнены работы"

Об этом сообщил директор аэропорта Федор Барна у Facebook, передает RegionNews.

Ранее Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" 39,8 миллионов в пользу компании "Житлопромбуд-8" за ремонтные работы в здании аэровокзала. В то же время по документам, здание КП отремонтировали до проведения соответствующего тендера.

Кроме 39 миллионов, суд обязал фирму "Житлопромбуд-8" выплатить еще и 895 тысяч гривен компенсации аэропорту за судебные траты.

"Сегодня, 20 февраля, Постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда отменено решение хозяйственного суда Николаевской области по делу №915-3-940-18 по иску ЧАО "Житлопромбуд 8" в КП "Николаевский международный аэропорт" о взыскании денежных средств в сумме 39 млн за безосновательно выполнены работы в здании аэровокзала. Помимо этого, суд принял решение взыскать с ЗАО "Житлопромбуд 8" судебный сбор в размере 895 тыс грн в пользу КП "Николаевский международный аэропорт", - написал Федор Барна.