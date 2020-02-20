Печерский райсуд оставил под стражей Андрея Антоненко

Печерский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Печерский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Антоненко находиться под стражей до 4 апреля, пишет RegionNews.

Суд отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство Антоненко и оставил его под стражей.

Напомним, 17 февраля заседание Печерского райсуда по этому же вопросу не произошло.

Как сообщалось ранее, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.