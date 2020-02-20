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20 февраля 2020, 16:31 5

Во Львове вырастет стоимость парковки

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20 февраля 2020, 16:31 5
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Сессия Львовского городского совета поддержала увеличение количества зон для парковки и пересмотр стоимости на отдельных площадках
Фото с сайта Львовского горсовета
Сессия Львовского городского совета поддержала увеличение количества зон для парковки и пересмотр стоимости на отдельных площадках

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Постановление вступает в действие с 1 марта 2020 года.

"Это решение нельзя назвать увеличением стоимости парковки. Это компромиссный вариант, согласованный со всеми депутатскими комиссиями. Мы пересматриваем стоимость в сторону увеличения лишь на отдельных площадках — там, где большой процент сбора средств", — доложил начальник управления экономики департамента экономического развития ЛГС Олег Забарило.

Из 48 площадок для парковки ЛКП "Львовавтодор" плата пересматривается примерно в 20. На парковочных площадках на пр. Шевченко, ул. Словацкого и окружающих, плату оставят без изменений. По тех закрытых площадках в центральной зоне, где большой коэффициент загрузки и сбора средств, размер платы пересмотрят. А еще установят льготный размер абонемента на пользование площадками сроком на 1, 3 и 6 месяцев.

Согласно предусмотренных изменений, плата за парковку одного транспортного средства за час составит на специально оборудованных площадках для платной парковки в 1-й зоне не более 40,00 грн. На отведенных площадках для платной парковки в 1-й зоне не более 30,00 грн.

На площадках для платной парковки в 2-й зоне не более 25,00 грн, в 3-й зоне — не более 15,00 грн, в 4-й зоне — не более 5,00 грн. На отведенных площадках для платной парковки в 5-й зоне не более 40,00 грн. На площадках для платной парковки туристического транспорта независимо от места расположения не более 80,00 грн.

В рабочие дни с 8 до 19 ч. для жителей 1-й, 2-й, 3-й, 4-й зоны парковки устанавливается льготная плата за парковку не более 3 грн. за каждый час. Льготный размер абонемента на пользование площадками для парковки на 1 месяц не более 590 грн, на 3 месяца до 300 час. парковки не больше 800 грн, на 6 месяцев до 600 час. парковки — не более 1400 грн.

Схема организации парковки транспортных средств на площадках для парковки указывается в паспорте площадки.


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