Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Кравченко, которого подозревают в убийстве доброволицы Окуевой

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Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Кравченко, которого подозревают в убийстве доброволицы Окуевой

Самого Кравченко задержали по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году, сообщает RegionNews со ссылкой на Hromadske.

Адвокатка подозреваемого настаивала освободить Кравченко из-под стражи. По словам защиты, мужчина имел алиби и в день убийства находился у бабушки в поселке на Черниговщине.

В прокуратуре отметили, что это алиби сами свидетели опровергли в суде, и фактически дали разные показания.

По данным следствия, экспертиза установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого бизнесмена Константина Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого.

Также прокурор отметила, что сейчас следствие проверяет возможную роль Кравченко в убийстве Амины Окуевой, ведь на оружии, что нашли неподалеку убийства доброволици, обнаружили три ДНК. Одна из них, согласно экспертизы, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.