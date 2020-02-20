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20 февраля 2020, 16:20

В Житомирской области две школьницы из-за парня жестоко избили подругу

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20 февраля 2020, 16:20
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В Житомирской области школьницы не поделили парня, жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон
В Житомирской области школьницы не поделили парня, жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

О происшествии правоохранителям сообщила мать пострадавшей. Также видео этого конфликта было сегодня опубликовано в Facebook в группе "Подслушано в Бердичеве". Видно, как двое девушки-подростки сначала ругаются, а потом наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают по земле за волосы.

По данным полиции, все четыре девушки знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.

"Девушки не поделили парня и решили поиздеваться на одной из подруг", - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Характер травм, которые получила пострадавшая, устанавливает экспертиза.

Причины и обстоятельства, которые привели к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства.


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