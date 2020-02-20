В Житомирской области две школьницы из-за парня жестоко избили подругу
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
О происшествии правоохранителям сообщила мать пострадавшей. Также видео этого конфликта было сегодня опубликовано в Facebook в группе "Подслушано в Бердичеве". Видно, как двое девушки-подростки сначала ругаются, а потом наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают по земле за волосы.
По данным полиции, все четыре девушки знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.
"Девушки не поделили парня и решили поиздеваться на одной из подруг", - уточнили в правоохранительном ведомстве.
Характер травм, которые получила пострадавшая, устанавливает экспертиза.
Причины и обстоятельства, которые привели к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства.
- 19:15 20 февраля Протесты в Новых Санжарах: возобновились столкновения, есть пострадавший - СМИ
- 19:06 20 февраля Назначен новый и.о. начальника СБУ в Сумской области
- 19:00 20 февраля В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег
- 18:55 20 февраля Заместителем председателя Черниговской ОГА стал активист из Львова
- 18:50 20 февраля На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
- 18:48 20 февраля Стало известно, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах
- 16:48 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции