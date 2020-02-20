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20 февраля 2020, 16:02 3

"Слуги народа" соберутся на заседание из-за завтрашнего отчета Гончарука

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20 февраля 2020, 16:02 3
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Партия "Слуга народа" проведет заседание "малой фракции" перед отчетом премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде
Партия "Слуга народа" проведет заседание "малой фракции" перед отчетом премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на LB.ua.

По словам собеседника корреспондента LB.ua, завтра в парламенте во время часа вопросов к правительству и отчета премьера "ни о какой отставке речи быть не может, учитывая иммунитет на год после принятия Программы деятельности правительства". "Максимум - мы просто можем взять во внимание отчет", - пояснил источник.

Что касается новых кадровых назначений в Кабмине, ранее анонсировались, то, по словам источника, не исключено внеочередное заседание парламента для рассмотрения этих вопросов.

"Мы начали рассматривать законопроект о продаже земли, поэтому по регламенту для рассмотрения других вопросов повестки, в том числе и кадровых, нужно созвать внеочередное заседание. Вряд ли это будет на следующей неделе, не пленарная. Скорее всего, будем использовать опыт прошлого созыва , когда такое заседание лучше проводить в пленарный день, в перерыве между утренним и вечерним заседаниями ", - добавил депутат.

Напомним, 17 февраля Кабмин обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году. Документ подали в Верховную Раду и представили в виде отдельной веб-страницы, где представлены топ 100 достижений.

19 февраля комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет Кабмина.

В пятницу, 21 февраля, в рамках часа вопросов к правительству этот самый отчет в Раде представит премьер Гончарук.


#Кабмін #Олексій Гончарук #Верховна рада
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