Украинцы смогут чаще летать в Турцию

В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции

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В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции

Об этом RegionNews сообщили в пресс-службе посольства Украины в Турции.

"По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами", - говорится в сообщении.

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020

Как известно, Украина пытается договориться с Турцией о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспорту.

Напомним, 3 февраля 2020 года президенты Украины и Турции подписали совместное заявление о приоритетных задачах развития двустороннего партнерства.