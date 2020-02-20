Украинцы смогут чаще летать в Турцию
В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции
В Анкаре завершился очередной раунд переговоров Государственной авиационной службы Украины и Генерального директората гражданской авиации Турции
Об этом RegionNews сообщили в пресс-службе посольства Украины в Турции.
"По результатам стороны договорились о дальнейшем увеличении частоты авиасообщения между странами", - говорится в сообщении.
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020
Как известно, Украина пытается договориться с Турцией о разрешении для украинцев путешествовать в Турцию по ID-паспорту.
Напомним, 3 февраля 2020 года президенты Украины и Турции подписали совместное заявление о приоритетных задачах развития двустороннего партнерства.
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
- 16:29 20 февраля МВД уверяет, что медцентр "Новые Санжары" полностью готов принять эвакуированных
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 16:19 20 февраля Главу Приватбанка хотят отстранить
- 16:13 20 февраля Соцсети лихорадит: эвакуация украинцев из Китая и теплый прием земляков
- 16:07 20 февраля В Кабмине объяснили, что будут делать в случае болезни кого-то из эвакуированных
- 16:02 20 февраля "Слуги народа" соберутся на заседание из-за завтрашнего отчета Гончарука
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации