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20 февраля 2020, 15:42 3

В Ровенской области разоблачили два подпольных цеха по обработке янтаря

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20 февраля 2020, 15:42 3
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Во время обысков правоохранители изъяли почти 42 килограммов янтаря-сырца, оборудование для его обработки, а также разоблачили 15 человек, причастных к незаконной деятельности
Во время обысков правоохранители изъяли почти 42 килограммов янтаря-сырца, оборудование для его обработки, а также разоблачили 15 человек, причастных к незаконной деятельности

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следственные действия продолжались на территории Сарненского, Владимирецкого и Заричненского районов. Провели 12 обысков по месту жительства лиц, причастных к нелегальному бизнесу. На территории двух хозяйств располагались гаражные помещения, специально оборудованные необходимым оборудованием. Отсюда и велась "торговля".

Кроме того, следователи изъяли и принадлежности для незаконной добычи "солнечного" камня и более десяти единиц оружия. Все изъятое направили на экспертизу.

Начато досудебное расследование по уголовным производствах за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем.


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