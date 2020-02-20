В Ровенской области разоблачили два подпольных цеха по обработке янтаря
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Следственные действия продолжались на территории Сарненского, Владимирецкого и Заричненского районов. Провели 12 обысков по месту жительства лиц, причастных к нелегальному бизнесу. На территории двух хозяйств располагались гаражные помещения, специально оборудованные необходимым оборудованием. Отсюда и велась "торговля".
Кроме того, следователи изъяли и принадлежности для незаконной добычи "солнечного" камня и более десяти единиц оружия. Все изъятое направили на экспертизу.
Начато досудебное расследование по уголовным производствах за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, а также приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем.
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