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20 февраля 2020, 16:19 4

Главу Приватбанка хотят отстранить

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20 февраля 2020, 16:19 4
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Окружной суд Киева открыл дело против Петра Крумханзла
Фото: flickr
Окружной суд Киева открыл дело против Петра Крумханзла

Еще один суд открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников, которая требует освобождения председателя правления Приватбанка, сообщает RegionNews со ссылкой на Finbalance.

В иске кроме Крумханзла речь идет еще о двух высокопоставленных банка.

Свой иск профсоюз Приватбанка обосновывает "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".

Согласно госреестра, "Первичную профсоюзную организацию сотрудников Приватбанка" зарегистрировали 19 июня 2019 в Днепре, ее директор - Максим Шевченко.

Напомним, Нацбанк Украины (НБУ) протестует против решения Верховного суда о взыскании старых долгов Игоря Коломойского из ныне государственного Приватбанка.

Отметим, что экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и другие бывшие топ-менеджеры обратились в суд по поводу национализации Приватбанка. Соответствующие иски поступили в конце декабря и 2 января в Хозсуд Киева.


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