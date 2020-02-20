Главу Приватбанка хотят отстранить

Окружной суд Киева открыл дело против Петра Крумханзла

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Окружной суд Киева открыл дело против Петра Крумханзла

Еще один суд открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников, которая требует освобождения председателя правления Приватбанка, сообщает RegionNews со ссылкой на Finbalance.

В иске кроме Крумханзла речь идет еще о двух высокопоставленных банка.

Свой иск профсоюз Приватбанка обосновывает "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации".

Согласно госреестра, "Первичную профсоюзную организацию сотрудников Приватбанка" зарегистрировали 19 июня 2019 в Днепре, ее директор - Максим Шевченко.

Напомним, Нацбанк Украины (НБУ) протестует против решения Верховного суда о взыскании старых долгов Игоря Коломойского из ныне государственного Приватбанка.

Отметим, что экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и другие бывшие топ-менеджеры обратились в суд по поводу национализации Приватбанка. Соответствующие иски поступили в конце декабря и 2 января в Хозсуд Киева.